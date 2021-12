Polizei Hagen

POL-HA: Dieb auf Fahrrad stiehlt 24-jähriger Fußgängerin die Handtasche - Zeugen gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer stahl einer 24-jährigen Fußgängerin am Freitagnachmittag (03.12.2021) in Wehringhausen im Vorbeifahren die Handtasche und flüchtete anschließend. Gegen 17.15 Uhr ging die Hagenerin die Lange Straße entlang. An der Ecke zur Moltkestraße fuhr der unbekannte Täter mit seinem Fahrrad an ihr vorbei, griff dabei nach ihrer Handtasche und stahl diese. Er flüchtete daraufhin die Lange Straße entlang in Richtung Haspe. In der Tasche befand sich ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag, den die 24-Jährige bei der nahegelegenen Sparkasse einzahlen wollte. Den Polizeibeamten sagte die Frau, dass der Täter dunkelblonde Haare hatte, eine helle Jacke, eine dunkle Hose sowie weiße Turnschuhe trug und auf einem dunklen Mountainbike unterwegs war. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

