Polizei Hagen

POL-HA: Ein Schwerverletzter und drei Leichtverletzte nach Unfall

Hagen-Boele (ots)

Auf der Kreuzung Helfer Straße/Pappelstraße stieß am Freitagabend (03.12.2021) ein 15-jähriger Motorradfahrer mit einem Audi zusammen. Gegen 20.45 Uhr war der Jugendliche auf der Helfer Straße in Fahrtrichtung Fley unterwegs. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr er über eine rote Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Audi eines 47-Jährigen. Der Autofahrer hatte sich auf der Pappelstraße in Fahrtrichtung Feldmühlenstraße befunden. Der 15-jährige Hagener verletzte sich schwer, sein 15-Jähriger Sozius leicht. Der 47-jährige Autofahrer und seine 45-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen. Alle vier Personen kamen jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei knapp 21.000 Euro. (arn)

