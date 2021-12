Polizei Hagen

POL-HA: Pfefferspray aus geöffnetem Fenster einer Erdgeschosswohnung in das Gesicht eines 40-Jährigen Mannes gesprüht

Hagen-Mitte (ots)

Ein 29-jähriger Hagener sprühte am Samstagnachmittag (04.12.2021) aus dem Fenster seiner Erdgeschosswohnung in der Innenstadt Pfefferspray in das Gesicht eines auf dem Gehweg stehenden 40-Jährigen. Gegen 13.50 Uhr stand der 40-Jährige, gemeinsam mit einem Bekannten, vor dem Haus am Märkischen Ring. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern und dem 29-jährigen Bewohner der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. In dessen Folge griff der Mann in der Wohnung zu einem Pfefferspray und sprühte es durch das geöffnete Fenster in das Gesicht des 40-Jährigen. Dieser musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeibeamten stellten das Pfefferspray sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell