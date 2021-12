Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch

Hagen - Wehringhausen (ots)

Am 04.12.2021, zwischen 15:10 Uhr und 22:20 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Paschestraße in Hagen Wehringhausen zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über das Schlafzimmerfenster Zugang zur Wohnung. Nachdem Räume und Behältnisse durchsucht wurden, flüchtete der Täter mit dem Diebesgut über die Balkontür. Es wurden eine Armbanduhr, eine Goldkette und ein Goldring mit einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Beamte der Kriminalwache erschienen zur Spurensicherung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

