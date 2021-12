Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am 03.12.2021, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Holthauser Straße in Hagen Hohenlimburg zu einem Wohnungseinbruch. Eine Zeugin hatte zwei Einbrecher dabei beobachtet, wie sie zunächst um das Reihenhaus geschlichen und anschließend über den Garten in das Haus eingedrungen waren. Beide Täter, ein 26jähriger Dortmunder und ein 16jähriger Gelsenkirchener, wurden durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen. Sie hatten zuvor die Terrassentür aufgebrochen und alle Räume des Hauses durchsucht. Neben Diebesgut und Einbruchswerkzeug wurde auch der Pkw, mit dem die Täter angereist waren, sichergestellt. Die Kriminalwache erschien zur Spurensicherung am Tatort. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell