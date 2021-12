Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am 03.12.2021, gegen 18:20 Uhr, kam es in der Eugen-Richter-Straße Ecke Franklinstraße in Hagen Wehringhausen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter hatte einem 37jährigen Hagener plötzlich und ohne Grund mit einem Holzbalken auf den Kopf geschlagen. Das Opfer erlitt dabei eine blutende Platzwunde. Der Täter sei alkoholisiert, von dünner Statur und in Begleitung einer Frau gewesen. Die Polizei stellte das Tatmittel und eine Kappe, die dem Täter gehörte, sicher. Der Verletzte wurde mit einem RTW ins Krankenhaus transportiert. Eine Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

