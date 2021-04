Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nichterscheinen zur Verhandlung - Gericht ordnet U-Haft an

Bad Krozingen (ots)

Weil er einen Gerichtstermin nicht wahrnahm, ordnete das Gericht Haft gegen einen 39-Jährigen an. Die Bundespolizei konnte den Mann, dem mehrfacher gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen wird, im Bahnhof Bad Krozingen festnehmen.

Am späten Samstagabend (17.04.2021) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den algerischen Staatsangehörigen im Bahnhof Bad Krozingen. Ausweise konnte der Mann nicht vorlegen, nannte jedoch gegenüber den Beamten ordnungsgemäß seinen Namen. Unter den angegebenen Personalien bestand ein Untersuchungshaftbefehl. Um sicher zu gehen, wurde der 39-Jährige zum Bundespolizeirevier nach Freiburg gebracht. Dort konnte die Identität des Gesuchten zweifelsfrei bestätigt werden. Wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Diebstahls in mehreren Fällen, sollte der Mann im Dezember des letzten Jahres vor Gericht erscheinen. Da er dies nicht tat, ordnete das Gericht Untersuchungshaft an. Am Sonntagmorgen wurde er dem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

