Polizei Hagen

POL-HA: Pkw-Aufbruch

Hagen - Altenhagen (ots)

In der Zeit vom 27.11.2021, 13:00 Uhr und 04.12.2021, 19:00 Uhr, kam es in der Straße Am Sportpark in Hagen Altenhagen zu einem Pkw-Aufbruch. Dort wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Scheibe der Fahrertür eines Ford eingeschlagen. Aus dem Handschuhfach wurde eine Geldbörse entwendet, die lediglich einen Studentenausweis beinhaltete. Der Sachschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell