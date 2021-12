Polizei Hagen

POL-HA: Schwer verletzter Radfahrer nach Unfall

Hagen-Wehringhausen (ots)

Samstag (04.12.2021) gegen 17.45 Uhr kam es in Wehringhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 33-Jähriger wollte mit seinem Audi von der Minervastraße aus nach links auf die Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Haspe abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Rad in Richtung Innenstadt und passierte die Einmündung. Der Audi-Fahrer erfasste den Hagener, der auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße stürzte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden liegt bei über 2.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell