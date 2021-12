Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrt -

Ruppertsweiler (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021, gegen 11:40 Uhr wurde ein 45-jähriger Mann aus Weißrussland im Bereich der Raststätte Ständenhof kontrolliert, nachdem zuvor durch Passanten mitgeteilt wurde, dass der Mann schwankend an seinen LKW lief. Bei dem Mann wurde in der Folge eine nicht unerhebliche Alkoholisierung von 1,85 Promille festgestellt. Zur Verhinderung einer Fahrt unter diesem Einfluss wurde ihm der Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein bis zur Nüchternheit sichergestellt. | pips

