Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen - schwerer Verkehrsunfall

Essingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen kam es heute gegen 14:50 Uhr auf der L542 zwischen Essingen und Großfischlingen. Eine 45-jährige PKW Fahrerin fuhr in Richtung Essingen und kam aus noch ungeklärter Ursache auf etwas halber Strecke in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 65 Jahre alte PKW Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zu Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden jeweils rechts und links von der Fahrbahn in den Grünstreifen geschleudert. Im Fahrzeug der 45-jährigen PKW Fahrerin befanden sich noch zwei 14-jährige Jugendliche. Nach der Rettung durch die Feuerwehr wurden die Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Strecke war während der Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa viereinhalb gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro beziffert.

