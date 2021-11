Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Baggerschlüssel entwendet

Landau (ots)

Unbekannte Täter hielten sich am Wochenende zunächst unberechtigt in einem Baucontainer in der Enggasse in Offenbach auf und entwendeten anschließend den Schlüssel eines Baggers. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen Freitag 16 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell