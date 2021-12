Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021, gegen 11:30 Uhr kam es im Bereich einer Tankstelle in der Arnulfstraße, Pirmasens zu Streitigkeiten zwischen einem Taxifahrer und dessen 26-jährigen alkoholisierten Fahrgast aus Pirmasens, da dieser seine EC-Karte verloren hatte und kein Bargeld mit sich führte. Bei einer Absuche des Taxis konnte die EC-Karte des Mannes aufgefunden werden, so dass dieser den ausstehenden Fahrpreis zahlen konnte. Zudem wurde bei dem Mann in der Folge eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden. Der Mann muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt verantworten. | pips

