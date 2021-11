Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mercedes gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 14.11.2021, gegen 23:00 Uhr, stellte ein 51-Jähriger seinen Mercedes in der Sudermannstraße ab und vergaß den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss. Als er am 15.11.2021, gegen 09:00 Uhr wieder zu seinem Auto ging, stellte er fest, dass es gestohlen worden war.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

