Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Exhibitionist in der Edigheimer Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 15.11.2021, gegen 10:30 Uhr, sah eine 64-Jährige in der Edigheimer Straße einen Mann mit heruntergelassener Hose, der an seinem Glied manipulierte. Daraufhin ging sie sofort zur Polizeidienststelle, teilte das Geschehen mit und gab eine Personenbeschreibung ab. Als die Polizeibeamten an den Ort des Geschehens fuhren und den Nahbereich absuchten, trafen sie auf einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte. Sie kontrollierten und durchsuchten ihn und fanden bei ihm verschiedene Betäubungsmittel. Ein zusätzlich durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille. Der 40-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach Durchführung von polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

