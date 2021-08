Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwunghafter Kokainhandel aufgedeckt - 51-Jähriger in Untersuchungshaft (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Esslingen (ES): Unter dem dringenden Verdacht eines Verbrechens des unerlaubten Handels mit Kokain in nicht geringer Menge haben Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Montag einen 51-Jährigen festgenommen.

Schon seit mehreren Monaten hatte eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei den bereits einschlägig vorbestraften Mann im Visier. Im Zuge anderer Ermittlungen gewonnene Verdachtsmomente, dass der 51-Jährige in größerem Stil mit Kokain handeln soll, konnten nach und nach erhärtet werden. Mit einem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten, richterlichen Beschluss durchsuchte die Polizei am Montag die Esslinger Wohnung des Beschuldigten. Dort fanden und beschlagnahmten die Ermittler nicht nur über 180 Gramm Kokain, das bereits in zahlreiche Einzelportionen verpackt war, sondern auch rund 6.800 Euro mutmaßliches Dealergeld.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Beschuldigte, bei dem es sich um einen griechischen Staatsangehörigen handelt, am Dienstag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. (ak)

