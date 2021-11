Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Keller

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 06.11.2021, gegen 12.00 Uhr und dem 14.11.2021, gegen 11:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Rheingönheimer Straße ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand stahlen sie einen Koffer mit Elektro Akkus und anderen Gegenständen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

