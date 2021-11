Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 57-Jährige fährt gegen zwei geparkte Autos und verursacht hohen Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 14.11.2021, gegen 06.05 Uhr, fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Auto auf der Mundenheimer Straße. Als sie sich vom Gegenverkehr bedrängt fühlte, lenkte sie ruckartig nach rechts und kollidierte dabei mit zwei am Fahrzeugrand geparkten Autos. Es entstand Sachschaden an allen drei Autos in Höhe von insgesamt etwa 24.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Auto der 57-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

