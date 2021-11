Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Haushaltsgeräte Geschäft

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum 15.11.2021 versuchten unbekannte Täter in ein Haushaltsgeräte Geschäft im Hedwig-Laudien-Ring einzubrechen. Sie schafften es jedoch nicht, in das Gebäude hineinzukommen.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell