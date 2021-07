Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130721-531: Durch Rasenmähen abgelenkt - Portemonnaie geklaut

Hückeswagen (ots)

Die Gartenarbeit eines Hausbesitzers hat sich am Montag (12. Juli) ein Dieb zu Nutze gemacht - er betrat unbemerkt das Haus und klaute ein Portemonnaie. Der Geschädigte hatte in der Wilhelm-Blankertz-Straße zwischen 16 und 17 Uhr den Rasen gemäht und in dieser Zeit die Kellertüre offen gelassen. Ein Unbekannter nutzte die Situation und begab sich bis in den Hausflur. Dort stahl er ein Portemonnaie und verließ das Haus unerkannt.

