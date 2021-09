Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: von Lkw lösen sich während der Fahrt zwei Räder

Freiburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 12.15 Uhr, die Bundesstraße 317 von Lörrach kommend in Richtung Schopfheim. Aus hier nicht bekannten Gründen lösten sich, in Höhe Maulburg, zwei Hinterräder von dem Lkw. Glücklicherweise kam es zu keinen Folgeunfällen. Der Lkw konnte nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

