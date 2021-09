Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autotür abgefahren - beteiligte Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Eine 27-Jährige parkte am Mittwoch, 08.09.2021, gegen 15.00 Uhr, ihren VW Polo in einer Parkbucht in der Bahnhofstraße. Sie öffnete die Fahrertür, bliebe aber noch in ihrem Auto sitzen, da sie etwas im Fahrzeug suchte. Eine 46-Jährige Pkw-Fahrerin, welche in einem Ford unterwegs war, übersah die offenstehende Fahrzeugtür und kollidierte mit dieser. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell