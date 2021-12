Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer mit 0,78 Promille verliert Kontrolle über sein Auto und kommt von der Fahrbahn ab - Drei leicht verletzte Personen

Hagen-Haspe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (05.12.2021) verlor ein alkoholisierter 21-Jährger in Haspe die Kontrolle über sein Auto und kippte damit auf die rechte Fahrzeugseite. Gegen 03.00 Uhr befuhr der Gevelsberger mit seinem grauen Peugeot den Kurt-Schumacher-Ring in Fahrtrichtung Haspe. Im Kurvenbereich auf Höhe der Tückingstraße verlor der 21-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Mittelinsel sowie einem Ampelmast. Durch die Kollision kippte der Peugeot auf die rechte Fahrzeugseite. In dem Auto befanden sich eben dem Fahrer noch ein 20-jähriger und ein 21-jähriger Mitfahrer. Alle drei Personen verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Noch während der Unfallaufnahme zeigte ein bei dem 21-jährigen Fahrer durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 0,78 Promille an. Er musste anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamen leiteten in Strafverfahren gegen den Gevelsberger ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Polizei Hagen