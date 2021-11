Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0842 --Autobrände in der Neustadt--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt/ Alte Neustadt, Rasingstraße/ Neustadtswall Zeit: 16./17.11.2021, 22:25 Uhr und 00:45 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannten in der Neustadt zwei Autos vollständig aus, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:25 Uhr bemerkte ein 30-jähriger Zeuge, dass in der Rasingstraße ein VW Polo, der auf einem Autotransporter abgestellt war, in Flammen stand. Diese hatten schon zum Teil auf ein Haus übergegriffen. Er alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Danach fing er an, das Feuer zu löschen, denn er war mit einem Firmenfahrzeug unterwegs, das einen Wassertank geladen hatte. Dadurch verhinderte er vermutlich einen größeren Schaden an dem Haus. Die Feuerwehr beendete die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand, der VW Polo wurde vollständig zerstört.

Um 00:45 Uhr hörten Anwohner in der Straße Neustadtswall einen lauten Knall, sahen einen brennenden Audi und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die schnell eingetroffenen Rettungskräfte löschten das Feuer kurze Zeit später, auch hier wurde niemand verletzt. Der Audi wurde ebenfalls vollständig zerstört.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat in der Rasingsstraße, dem Neustadtswall oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

