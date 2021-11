Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0840 --Einbruch mit Beil in Shisha-Shop--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 15.11.2021, 01:00 Uhr

Zwei 13-jährige Tatverdächtige brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Shisha-Laden in Kirchhuchting ein, dabei nutzten sie ein Beil. Die Tatverdächtigen nahmen unter anderem diverse Tabak-Dosen mit. Sie scheiterten jedoch an schnell eintreffenden Einsatzkräften.

Gegen 01:00 Uhr hörte ein nächtlicher Spaziergänger in der Kirchhuchtinger Landstraße Ecke Rotterdamer Straße am dortigen Geschäft einen lauten Knall und beobachtete zwei dunkel gekleidete Personen, die mit ihren Fahrrädern und Sporttaschen davon fuhren. Daraufhin rief er die 110 und beschrieb den schnell eintreffenden Einsatzkräften den Fluchtweg der Tatverdächtigen. Polizisten stellten die beiden Personen, die sich als minderjährig herausstellten, wenig später in der Nähe des Tatortes. Zuvor sollen die 13-Jährigen mit einem Beil ein Fenster des Shisha-Shops eingeschlagen, die Räume durchwühlt und Tabak in ihre Taschen geladen haben. Im Zuge der Ermittlungen, stellten Einsatzkräfte in Tatortnähe zwei Taschen, jeweils mit diversen Shisha-Tabakdosen, Tabak sowie Shisha-Kohle und einer Pfeife sicher.

Die beiden 13-Jährigen wurden mit zur Wache genommen und nach Abschluss der Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigen übergeben. Die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an.

