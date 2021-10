Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 22-Jähriger steht unter Drogen und baut Unfall mit gestohlenem Auto

Mönchengladbach (ots)

Ein 22-Jähriger ist laut Zeugenaussagen am Samstag, 23. Oktober, gegen 14.40 Uhr an der Straße Biesenhof im Stadtteil Rheindahlen rückwärts in ein parkendes Auto gefahren, das so auf weitere geparkte Autos geschoben wurde. Anschließend sei der Mann mit der Beifahrerin ausgestiegen und fußläufig in Richtung Hohe Straße/ Gladbacher Straße geflüchtet.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten beide Personen getrennt voneinander im Nahbereich stellen. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Unfallwagen am Tag zuvor nach einem Tageswohnungseinbruch als gestohlen gemeldet wurde. Außerdem war der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und erweckte bei der Befragung den Eindruck, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Dieser Verdacht bestätigte sich später durch einen Test.

Die Polizisten brachten das Paar zur Wache nach Rheydt. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Da gegen den 22-Jährigen unter anderem der dringende Tatverdacht einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden unter dem Einfluss berauschender Mittel bestand sowie Fluchtgefahr, kam er in Polizeigewahrsam. Am darauffolgenden Tag wurde vor Gericht ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Unter einer Meldeauflage ist dieser außer Vollzug gesetzt. (cr)

