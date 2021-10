Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Falscher Wasserwerker" bestiehlt Seniorin

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Samstag, 23.10.2021, aus dem Haus einer 88-jährigen Frau in Windberg einen fünfstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Ein Verdächtiger nutze dabei den sogenannten "Wasserwerker-Trick", um in das Haus der Seniorin zu gelangen.

Gegen 16 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür der 88-Jährigen an der Lindenstraße. Er wies sich mit einem Ausweis als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und gab an, dass er die Wasserhähne im Haus kontrollieren müsse. Die Frau ließ den Unbekannten hinein. Der Mann bewegte sich dann, teilweise unbeobachtet, im Haus. Nach der vermeintlichen Kontrolle der Wasserhähne forderte er von der 88-Jährigen als Bezahlung 200 Euro. Sie gab ihm das Geld und der Mann verließ danach den Tatort. Im Nachgang stellte die 88-Jährige fest, dass aus dem Haus ein fünfstelliger Bargeldbetrag entwendet wurde.(jl)

Wichtige Präventionstipps und weitere Hinweise zur der Betrugsmasche finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

