Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter zeigt sich Elfjährigen in schamverletzender Weise

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann hat sich am Samstag, 23. Oktober, gegen 16.30 Uhr an der Fockestraße im Stadtteil Holt zwei elfjährigen Kindern in schamverletzender Weise gezeigt.

Die beiden Kinder spazierten auf dem Gehweg, als sich ihnen ein weißer Kastenwagen näherte. Als er mit den Kindern auf gleicher Höhe war, hielt der Fahrer den Wagen an. Er stieg aus und zeigte sich den Elfjährigen in schamverletzender Weise. Daraufhin rannten die Kinder weg.

Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Kastenwagen ohne Heckverglasung und ohne Aufschrift handeln. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Dunkles Haar, dunkler Bart, braune Augen und gebräunte Haut. Spricht deutsch mit unbekanntem Akzent.

Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann vor allem Angaben zu dem weißen Kastenwagen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell