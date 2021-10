Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Gefahrgutlaster kontrolliert + Unfall in Dillenburg

Flucht in Herborn + Balkon brennt + Einbruch über die Balkontür + Diebe scheitern + Citroen geklaut + Ladendieb schlägt zu +

Dillenburg (ots)

Haiger: Verkehrsdienst und Gefahrgutbeauftragte nehmen Lkw unter die Lupe -

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes, unterstütz von Gefahrgutbeauftragten des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Dillenburg, nahmen am Mittwoch (13.10.2021) Lkw-Fahrer und deren Ladung ins Visier.

Zwischen 08.30 Uhr und 15.00 Uhr bauten sie Kontrollstellen am Kreisverkehr der B54 und B277 an der Kalteiche sowie in Höhe des Industriegebietes "Horstraße" an der Landstraße zwischen Haiger und Haigerseelbach auf. Insgesamt unterzogen sie 38 Lkw sowie drei Pkw einer eingehenden Überprüfung. Ein positives Resümee der Kontrolle ziehen die Experten im Hinblick auf die transportierte Gefahrgutladung. Hier gab es bei den überprüften Lastern kaum Beanstandungen. Lediglich kleinere Nacharbeiten bei der Ladungssicherung waren hier und da erforderlich. Auf einen der Brummifahrer kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu, da er über keinen für den Transport von Gefahrgut erforderlichen "Gefahrgut-Schein" verfügt.

Bei den Kontrollen weiterer Lkw und Kleintransporter hatten zwei das zulässige Gesamtgewicht überschritten, sieben Fahrer mussten ihre Ladung ordentlich nachsichern, dreimal reklamierten die Ordnungshüter technische Mängel an den Fahrzeugen, bei sieben Hebebühnen waren die Sicherheitsprüfungen abgelaufen und fünf Laster-Fahrer erwiesen sich als Gurtmuffel.

Nicht schlecht staunten die Verkehrsexperten, als ein Sprinter an der Kontrollstelle vorbeifuhr. Das Heck des Transporters hing auffällig tief, so dass von einer deutlichen Überladung ausgegangen werden musste. Eine Streife begleitete den Wagen zur Waage einer Haigerer Firma. Bei einem erlaubten Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen brachte es der mit Stahlfelgen beladene Sprinter auf 5.120 kg. Der Fahrer musste die Hälfte seiner Felgen abladen und sich um einen zweiten Transporter kümmern. Ihn erwarten ein Bußgeld sowie Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Dillenburg: Falsch abgebogen -

Auf rund 10.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den ein junger BMW-Fahrer am Donnerstagabend (14.10.2021) an der Kreuzung Manderbacher- und Kasseler Straße zurückließ. Der Dillenburger bog gegen 18.50 Uhr von der Kasseler Straße in die Manderbacher Straße ab. Allerdings lenkte er vermutlich aus Unachtsamkeit in die Gegenspur der Manderbacher Straße, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen Ampelmast. Der 21-Jährige blieb unverletzt, sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Herborn: Unfallflucht in Tiefgarage -

Am Dienstag vergangener Woche (05.10.2021) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer in der Tiefgarage des Eitzenhöfer-Einkaufzentrums einen VW Polo. Zwischen 10.45 Uhr und 17.30 Uhr touchierte der Flüchtige beim Ein- oder Ausparken den hinteren Radkasten auf der Fahrerseite des Kleinwagens und ließ einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Haiger: Balkon brennt -

Heute in den frühen Morgenstunden (14.10.2021), gegen 03.30 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einem Balkon-Brand in der Hartstraße aus. Das Haus ist derzeit nicht bewohn und wird renoviert. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Angaben zu den Brandschäden können momentan noch nicht gemacht werden. Die genaue Brandursache steht derzeit noch nicht fest - die Polizei schließt nicht aus, dass der unsachgemäße Umgang mit einer Zigarettenkippe den Brand auslöste.

Wetzlar: Über Balkon in Wohnung gestiegen -

Schmuck von noch nicht bekanntem Wert erbeuteten Einbrecher aus einer Wohnung in der Hohen Straße. Am Donnerstag (14.10.2021), zwischen 17.00 Uhr und 20.15 Uhr nutzten die Diebe die Abwesenheit der Bewohner, stiegen auf einen Balkon des Mehrfamilienhauses und brachen die Tür zur Wohnung auf. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie sämtliche Räume und flohen mit dem Schmuck. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: Ladendieb schlägt zu -

Die Wetzlarer Polizei bittet bei der Fahndung nach einem rabiaten Ladendieb um Mithilfe. Der Unbekannte war am Donnerstagabend (14.10.2021), gegen 19.40 Uhr im Lidl in der Carolinenhütte bei einem Diebstahl erwischt worden. Nachdem er Waren unter seine Jacke gesteckt hatte, sprach ihn ein Mitarbeiter des Marktes an. Der Dieb beleidigte den Zeugen und schlug nach ihm, anschließend flüchtete er aus dem Markt. Er war von südländischer Herkunft, ca. 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm große und von normaler Statur. Er trug eine Kopfbedeckung und einen Mund-Nase-Schutz und war mit einer blau-grünen Daunenjacke sowie einer blauen Jeans bekleidet. Wer kann Angaben zur Identität des Diebes machen? Wer hat den Mann nach seiner Flucht aus dem Lidl beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Einbrecher scheitern -

In der Nacht von Mittwoch (13.10.2021) auf Donnerstag (14.10.2021) versuchten Diebe in der Straße "Drei Stämme" in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Zwischen 17.00 Uhr und 11.15 Uhr hebelten sie an der Terrassentür der Erdgeschosswohnung. Trotz mehrerer Versuche schafften sie es nicht einzudringen. Zurück bleib ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweis zu den Dieben erbitten die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Schwalbach: Auto geklaut -

Am Donnerstagabend (14.10.2021) verschwand aus der Einfahrt eines Hauses in der Straße "Vor dem Kies" ein grüner Citroen Berlingo. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Dieb zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr den Motor des nicht verschlossenen Wagens mit dem in Innraum liegenden Schlüssel startete und davonfuhr. Den Wert des Berlingos beziffert der Besitzer auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Täter beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des mit den Kennzeichen "DIL-BS 612" zugelassenen Citroens machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

