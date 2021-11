POL-HB: Nr.: 0838--Einbrecher erbeuten Schmuck

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kötnerweide Zeit: 12.11.21, 15 bis 18.30 Uhr

Am Freitag stiegen Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Huchting ein und erbeuteten teure Schmuckstücke. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Die Bewohnerin alarmierte die Polizei am Freitagabend. Während ihrer Abwesenheit waren Einbrecher über ein auf Kipp stehendes Fenster in ihre Wohnung im Erdgeschoss gelangt. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge alle Zimmer, durchwühlten Schubladen und flüchteten mit Schmuck und einem Sparbuch.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer im Tatzeitraum (15 bis 18.30 Uhr) verdächtige Beobachtungen in der Kötnerweide gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen. In mindestens drei weiteren Fällen gingen Einbrecher in Kirchhuchting mit diesem Modus Operandi vor und stiegen im Schutz der Dämmerung über auf Kipp stehende Fenster in Erdgeschosswohnungen ein.

Wir raten: Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch bei kurzer Abwesenheit. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Ganz wichtig: Bei verdächtigen Beobachtungen alarmieren Sie umgehend die Polizei über den kostenlosen Notruf 110.

Generell gilt: Wirkungsvoller Einbruchschutz beginnt bereits vor der Haustür. Licht und Bewegungsmelder am Haus und Grundstück schrecken potentielle Einbrecher ab, einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Wohnbereich.

Für eine kostenlose, individuelle und produktneutrale Beratung steht das Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003 zur Verfügung. Weitere Infos zum Thema unter www.polizei-beratung.de und www.polizei.bremen.de.

