POL-HB: Nr.: 0835 --Verkehrsunfall in der Neustadt

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Bürgermeister-Smidt-Brücke / Langemarckstraße Zeit: 12.11.2021, 17:25 Uhr

Am Freitagnachmittag kollidierte in der Neustadt ein Auto mit einer Straßenbahn. Der Pkw-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Der 77-Jährige befuhr gemeinsam mit seiner Ehefrau gegen 17:25 Uhr die Bürgermeister-Smidt-Brücke in Richtung Langemarckstraße. Nach ersten Ermittlungen bog er mit seinem Hyundai in Höhe der Straße Am Deich verbotswidrig links ab. Dabei stieß er mit der in gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Auto eingeschlossen. Die alarmierte Feuerwehr befreite den Mann. Seine 76-jährige Frau konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte den 77-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen gemeinsam mit seiner Ehefrau in ein Krankenhaus. Die 43-jährige Straßenbahnfahrerin sowie die Fahrgäste in der Bahn blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der Hyundai wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für die erforderlichen Maßnahmen sperrte die Polizei den Unfallort in beiden Fahrtrichtungen. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang durch das Verkehrskommissariat dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft jederzeit unter der Telefonnummer 0421 362-14850 entgegen.

