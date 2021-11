Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0833 --Hakenkreuz an Hauswand geritzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Nollendorfer Straße Zeit: 11.11.2021, 13:20 Uhr

Am Donnerstag ritzten unbekannte Täter in Huckelriede ein Hackenkreuz in eine Hauswand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:20 Uhr bemerkte ein 41-Jähriger an der Hauswand seines Reihenhauses in der Nollendorfer Straße ein Hakenkreuz. Daraufhin verständigte er die Polizei. Unbekannte hatten das Hakenkreuz in die Wand geritzt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell