Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Mercedes-Fahrer am Freitagnachmittag kurz vor 13:30 Uhr beim Befahren der Westtangente in Richtung Waiblingen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Opel einer entgegenkommenden Frau. Bei der Kollision erlitten beide Fahrer schwere Verletzungen, sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. Zur Reinigung der Fahrbahn waren die Freiwillige Feuerwehr und der Bauhof im Einsatz. Die Fahrbahn ist derzeit noch bis ca. 15:00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

