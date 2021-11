Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0839 --Fahrradfahrer schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hemelinger Hafendamm Zeit: 14.11.2021, 13:00 Uhr

Am Sonntagnachmittag wurde ein 53-jähriger Fahrradfahrer in Hemelingen mit schweren Verletzungen aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:00 Uhr fanden Zeugen den 53-Jährigen in der Straße Hemelinger Hafendamm am Boden liegend vor. Neben ihm ein Fahrrad. Sie alarmierten die Rettungskräfte, konnten aber zum genauen Unfallhergang gegenüber der Polizei keine Angaben machen. Der 53-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, einen Helm trug er nicht.

Die weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell