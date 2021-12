Polizei Hagen

POL-HA: Mann tritt Frau in den Bauch

Hagen-Boele (ots)

Sonntagabend (05.12.2021) ereignete sich in Boele in einem Mehrfamilienhaus eine häusliche Gewalt. Ein 34-Jähriger hatte seiner Lebensgefährtin während eines Streits nach deren Angaben mit dem Fuß in den Bauch getreten. Die Polizei verwies den Mann der Wohnung und sprach ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen ihn aus. Der Wuppertaler erhielt zudem eine Strafanzeige. (arn)

