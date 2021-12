Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 39-Jähriger fällt erneut auf

Bocholt (ots)

Am 01.11.2021 berichteten wir über einen 39-Jährigen Mann, der mehrere Passanten angegriffen und dabei auch eine Gardinenstange aus Metall benutzt hatte. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5061255

Am Donnerstag meldete die Bocholter Stadtwacht gegen 21.30 Uhr einen augenscheinlich verwirrten Mann, der auf dem Westend mit einem Knüppel um sich schlagen würde. Als Polizeibeamte kurz darauf eintrafen, stellten sie fest, dass es sich um den polizeibekannten 39-Jährigen handelte, über den wir unter anderem am 01.11. berichtet hatten. Der Mann schlug auch bei Eintreffen der Beamten immer noch wie wild mit einer Eisenstange um sich. Personen griff er dabei nicht an. Die Beamten forderten den Mann auf, die Stange fallen zu lassen. Dieser Aufforderung kam er nach, wehrte sich aber heftig gegen die Durchsuchung. Die Beamten nahmen den mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann aus gefahrenabwehrenden Gründen in Gewahrsam und zogen das Ordnungsamt zwecks Prüfung einer Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung hinzu. Zu einer solchen Einweisung kam es nicht.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Vorwurf: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell