Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Auf Glatteis mit Pkw von der Straße gerutscht

Südlohn (ots)

Auf spiegelglatter Fahrbahn ist eine Autofahrerin am Donnerstag in Südlohn von der Straße abgekommen. Die 19-Jährige war gegen 21.20 Uhr auf der Landesstraße 572 von Borken in Richtung Südlohn unterwegs. Nach Angaben der Fahrerin war sie über zwei Bodenwellen gefahren und dabei ins Rutschen gekommen. Ihr Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Die Borkenerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

