POL-BOR: Borken - Rad löst sich und prallt gegen Auto

Schrecksekunde für eine Autofahrerin am Donnerstag in Borken: Als sie gegen 16.15 Uhr die Straße Landwehr in Richtung Borken befuhr, flog ihr plötzlich ein Reifen entgegen. Das Rad hatte sich von einem vorausfahrenden Pkw-Anhänger gelöst und war gegen das Fahrzeug der Frau geprallt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich - möglicherweise hatte er das Geschehen nicht bemerkt. Zeugenangaben zufolge hatte ein schwarzer Mercedes der V-Klasse den Anhänger gezogen. Die Polizei stellte das verlorene Rad sicher. Die Polizei bittet den Fahrer, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen.

