Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin auf Fußgängerüberweg angefahren

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 20 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstagabend in Stadtlohn zugezogen. Die Stadtlohnerin querte gegen 18.00 Uhr mit dem Rad fahrend einen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) der Vredener Straße in Höhe der Schillerstraße. Dabei stieß sie mit dem Wagen einer 65 Jahre alten Gescheranerin zusammen und stürzte. Die Autofahrerin hatte die Vredener Straße aus Richtung Mühlenstraße in Richtung Vreden befahren und die von linke kommende Radfahrerin übersehen. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Auch die Autofahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 1.000 Euro geschätzt.

An dieser Stelle weist die Polizei nochmals darauf hin, dass Radfahrende an Fußgängerüberwegen grundsätzlich keinen Vorrang haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell