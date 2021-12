Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit 1,2 Promille in den Graben

Gronau (ots)

Eigentlich hatte ein Polizeibeamter Dienstschluss, als er am Donnerstagabend an einen im Graben stehenden Wagen in Gronau an der Buterlandstaße aufmerksam wurde. Ihm schlug direkt Alkoholgeruch entgegen, als er den Fahrer ansprach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,2 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Einen Führerschein hatte der 33-Jährige zudem nicht. Polizeibeamte der Wache Gronau übernahmen die weiteren Maßnahmen. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Fahrer sowie gegen die Halterin des Wagens ein. Sie hatte ihr Pflichten nicht beachtet und die Fahrt ohne Fahrererlaubnis mindestens zugelassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell