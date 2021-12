Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Autofahrer wird von Unfallstelle abgeholt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen soll sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Alstätte zugezogen haben. An der Unfallstelle gewartet oder die Polizei gerufen hatte der Mann nicht. Ein Zeuge gab an, dass er den Fahrer in ein Krankenhaus nach Enschede gebracht habe. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der Autofahrer gegen 22.30 Uhr die Landesstraße 560 aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Enschede befahren und war dabei nach links von der Straße abgekommen. Er durchfuhr einen zwei Meter tiefen und breiten Graben. Auf einem Feld endete die Fahrt. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher, mutmaßlich ein Enscheder. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

