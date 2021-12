Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Widerstand nach Sachbeschädigung

Ahaus (ots)

Unweit eines Tatortes trafen Polizeibeamte in der Nacht zum Freitag auf einen Verdächtigen. Zuvor war es gegen 02.30 Uhr an einem Schnellrestaurant an der Wüllener Straße in Ahaus zu einer Sachbeschädigung durch Feuer gekommen. Der Abfallbehälter, eine Scheibe sowie die Gebäudewand wurden durch die Flammen und Hitze beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Zugeben wollte der 31-Jährige nicht, dass er für das Feuer verantwortlich ist. Die Beamten fanden bei ihm ein Feuerzeug, obwohl er zuvor behauptete, keines dabei zu haben. Auch Angaben zu seinem genutzten Fahrrad stimmten nicht. Dass es sich um sein Rad handelte, widerlegte eine Fahndungsabfrage. Der Mann wurde zusehends aggressiver und beleidigte die Beamten. Einer Ingewahrsamnahme widersetzte er sich. Erfolglos: Den Tagesanbruch verbrachte der 31-Jährige im Polizeigewahrsam. Eine Atemalkoholanalyse ergab bei ihm einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von annähernd zwei Promille schließen ließ.

In einem benachbarten Tankstellen-Shop war es zudem kurz zuvor zu einem Konflikt mit dem Mann gekommen. Der 31 Jahre alte Wohnungslose wollte dort Alkoholika kaufen, obwohl ihm dort bereits ein Hausverbot ausgesprochen worden war.

Ob der Verdächtige für die Brandlegung verantwortlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalinspektion 1. Zeugen werden geben, telefonisch Kontakt mit den Ermittlern in Borken unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen.

