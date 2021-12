Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Tochter nicht am Telefon

Ahaus (ots)

Da war es gar nicht die Tochter, die eine ältere Dame am Donnerstagnachmittag in der Telefonleitung hatte. Das bemerkte die Geschädigte aber erst, als ihre echte Tochter ins Zimmer kam - ohne Telefon am Ohr. Auch der Anrufer hatte das mitbekommen und beendete das Gespräch. Der Telefonbetrüger hatte versucht, mittels der Masche "Angehöriger hat Mensch bei Verkehrsunfall getötet" an Barmittel und Schmuck der Angerufenen zu gelangen. In diesem Fall hatten die dreisten Betrüger keinen Erfolg.

