Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sturmfolgen vom Samstag

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Die Waldfischbacher Polizei und die Straßenmeisterei hatten am vergangenen Samstag alle Hände voll zu tun, um die durch das Unwetter entstandenen Gefahrenstellen, vor allem durch umgeknickte Bäume in und um Waldfischbach-Burgalben, zu beseitigen. Ein in der Straße "Am Hang" abgestellter Wohnanhänger kippte nach hinten, die Wohnwagenabdeckung verrutschte, außerdem stürzte ein kleinerer Felsbrocken von einem Privatgrundstück auf einen in der Lindenstraße geparkten Auto-Anhänger, auf der B 270, Höhe Einmündung Petersberg, knickte ein Baum um und fiel quer über die Fahrbahn, ebenso auf der K 145 zwischen Battweiler und Rieschweiler sowie auf der L 466 bei Schmitshausen. Durch die Sturmböen umgestürzte Verkehrsschilder behinderten den Verkehr kurzzeitig im Baustellenbereich "Queidersbacher Kreuzung" auf der L 472 bei Weselberg. In allen Fällen entstand kein Personen- und nur geringer Sachschaden. piwfb

