Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von vier Autokompletträdern

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Freitag auf Samstag (12.03.2021 - 13.03.2021) wurde auf dem Gelände des Autohauses Reinhard in Pirmasens an einem Gebrauchtwagen (Mercedes C- Klasse) alle vier Reifen samt Felgen entwendet. Der Pkw wurde aufgebockt und dabei beschädigt.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail: pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell