Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfall auf winterglattem Radweg

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 51 Jahre alter Radfahrer am Donnerstagabend in Gescher zugezogen. Der Gescheraner wollte gegen 21.20 Uhr vom Radweg der Stadtlohner Straße nach rechts in den Stationsweg einbiegen. Dabei stürzte er auf winterglatter Straße. Der Leichtverletzte wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

