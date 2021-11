Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 39-Jähriger fällt erneut auf

Bocholt (ots)

Erst am 23.10.2021 war ein 39 Jahre alter Bocholter, der bereits zahlreiche Straftaten begangen hat, nach weiteren Taten durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Acht Tage später kam es zu weiteren Taten und einer erneuten Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung. Der Mann hatte am Sonntagnachmittag zunächst mit entblößtem Oberkörper auf einem Kinderspielplatz gesessen und mehrere Kinder bedroht, wobei er eine ca. 2 m lange Gardinenstange in der Hand hielt und mit dieser in Richtung der Kinder deutete. Sodann beschädigte er durch Schläge mit der Stange auf der Straße An der Alten Aa einen vorbeifahrenden Pkw und griff danach zwei Passanten an - ein Fußgänger konnte sich rechtzeitig entfernen. Ein Radfahrer konnte den Täter, der ihn mit der Stange angegriffen hatte, mit seinem Fahrrad auf Distanz halten. Dieser warf die Stange daraufhin in einen Vorgarten und griff den Geschädigten mit den Fäusten an - auch diese Angriffe verpufften.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden Mann zum wiederholten Mal in Gewahrsam und wurden ebenfalls zum wiederholten Mal massiv bedroht und beleidigt. Am Ende des Tages befand der 39-Jährige sich wieder in einer psychiatrischen Einrichtung. Auf der Wache waren ihm durch einen Arzt Blutproben entnommen worden, um den Alkohol- und Drogenkonsum exakt bestimmen zu können. Zudem wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell