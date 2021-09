Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Polizeibeamte - Trickbetrüger scheitern an wachsamen und misstrauischen Bürgern

Wolfsburg, 14.09.2021

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei Wolfsburg mehrere Fälle von versuchten Trickbetrügereien. Zwischen Freitagmorgen und Dienstagvormittag riefen Unbekannte bei Wolfsburger Bürgern an, gaben sich als Polizeibeamte aus. Der angebliche Polizeibeamte erklärte dem Angerufenen, dass man eine Einbrecherbande festgenommen habe. Bei den festgenommenen Einbrechern wurden Listen gefunden, wo der Name des Angerufenen stünde und die angebliche Polizei davon ausgehe, dass der Angerufene das nächste Opfer werden solle. In der Folge wollte man nun die Vermögensverhältnisse der Angerufenen erfragen. In allen Fällen erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch und beendeten das Telefonat. Anschließend informierten sie Angehörige und die Polizei.

Polizeisprecher Thomas Figge lobt das Verhalten der Angerufenen: "Sie haben richtig gehandelt und sich nicht vom Anrufer einwickeln lassen. Die Polizei hinterfragt keine Vermögensverhältnisse am Telefon. Beenden sie immer, wie die betroffenen Bürger, unverzüglich das Telefonat, informieren sie nahe Angehörige und die echte Polizei."

