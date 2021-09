Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ältere Frau schlägt junge Mutter - Polizei sucht die Unbekannte

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, John-F.-Kennedy-Allee

13.09.2021, 15.15 Uhr

Eine unbekannte Frau schlug am Montagnachmittag in der Nähe eines Kleingartenvereins am Detmeroder Teich auf eine 34-jährige Mutter aus Wolfsburg ein, die mit ihrem Kleinkind unterwegs war. Nachdem die Frau die Wolfsburgerin zunächst angesprochen hatte, änderte sich plötzlich ihr Auftreten. Sie beschimpfte die Mutter und schlug zweimal nach ihr, wobei sie das Kleinkind, welches in einer Bauchtasche saß, und ihren Oberarm traf. Verletzt wurde niemand.

Die junge Mutter ging mit ihrem Kind am Detmeroder Teich spazieren. Vor ihr ging eine etwa 60-jährige Frau. Als die Wolfsburgerin an ihr vorbei ging, wurde sie angesprochen, dass sie sich vor einem Mann in Acht nehmen solle, der immer dort am Teich sitzen würde. Als die 34-Jährige erwiderte, dass sie diesen vom sehen kenne und er immer nett und höflich sei, schlug die Stimmung der Frau um. Sie fing an, die Mutter zu beschimpfen. Gleichzeitig schlug die Frau in ihre Richtung und traf das Kleinkind in der Bauchtasche und den Oberarm der Wolfsburgerin. Mutter und Kind wurden nicht verletzt. Danach entfernte sich die Frau und die 34-Jährige rief die Polizei. Eine Absuche der Umgebung durch eine Streifenbesatzung verlief leider erfolglos. Die Frau war etwa 60 Jahre und 170 bis 175 Zentimeter groß. Sie hatte graue schulterlange Haare in Form eines sogenannten Pagenschnittes und trug einen dunkelgrünen Pullover und eine graue Jeans. Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell