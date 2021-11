Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Kellerräume am Casinowall

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag, dem 31.10.2021 verschafften sich zwei noch unbekannte Täter Zugang zum Kellergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses am Casinowall. Die Täter lösten die Videoüberwachung gegen 02.10 Uhr aus. Sie hatten sich am Schloss der Tiefgaragentür zu schaffen gemacht und waren gewaltsam in zwei Kellerparzellen eingedrungen. Zudem hatten sie vergeblich versucht, eine Verbindungstür aufzuhebeln. Angaben über das mögliche Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Auswertung der Videoaufnahmen dauert an.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

